Ponte sullo Stretto, Cuccello (Cisl): “occasione di sviluppo”

“Siamo contenti che vengano ripresi gli appalti del progetto del 2011 cancellati dal governo Monti. Bene anche il cronoprogramma della realizzazione dell’opera. Riteniamo l’opera prioritaria per la Sicilia, come logica prosecuzione e slancio per tutte le opere infrastrutturali di cui i territori hanno bisogno, visto che sono presenti nei progetti anche tutte le opere di raccordo stradale e ferroviario a sostegno“. E’ quanto ha affermato Andrea Cuccello, Segretario Confederale CISL, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Un’occasione quindi di sviluppo di tutto il paese e dell’Europa, per unire ulteriormente il continente al Mediterraneo”, conclude.