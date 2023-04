Ponte sullo Stretto, Confesercenti: “darebbe 100 mila posti di lavoro”

StrettoWeb

“La nostra posizione è scontata. Siamo favorevoli alla costruzione del ponte. La Sicilia vive una situazione di insularità importante che ha un impatto negativo sulla sua economia. Sarebbe importante dal punto di vista occupazionale, con 100mila posti di lavori per tutta la filiera nel momento di realizzazione mentre in seguito i posti di lavoro verrebbero a superare quelli che eventualmente si perderebbero per i traghetti”. E’ quanto ha affermato Vittorio Messina, presidente del Caf Confesercenti oggi, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, in merito alle discussioni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Per Confesercenti, l’opera “rappresenterebbe un vero e proprio rilancio dell’Italia sia dal punto di vista di ingegneria per un’opera mai realizzata finora, e rilancerebbe il modo di fare ingegneria e che ha contraddistinto l’architettura italiana. Oltre che sarebbe un segnale di fiducia e speranza, non solo per il popolo siciliano che smetterebbe, di fatto, di vivere in un’isola, avvicinandoli al continente e quindi all’Europa, ma anche per l’intero territorio nazionale”.