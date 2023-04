Ponte sullo Stretto, Cantalamessa (Lega): “Bonelli si occupi di Soumahoro”

StrettoWeb

“Al deputato Bonelli non tornano i conti in merito al Ponte sullo Stretto. Spiace per il collega di Alleanza Verdi e Sinistra, ma l’infrastruttura si farà e sarà fondamentale per lo sviluppo del Paese, come ha riconosciuto peraltro l’Europa, includendola tra le opere strategiche per i collegamenti continentali”. E’ quanto afferma in una nota il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa.

“Non so chi fa i conti a Bonelli, ma lui di certo avrebbe potuto mostrare la stessa cura nella selezione dei suoi parlamentari: perché non indaga sulla gestione della coop della famiglia Soumahoro?”, conclude.