Ponte sullo Stretto, Briatore: “infrastruttura importante per il lavoro e l’economia”

Il noto imprenditore, Flavio Briatore, punta su Matteo Salvini, leader della Lega: “ritengo che sia veramente un Ministro che si dà un gran da fare”, evidenza. “Il Ponte sullo Stretto? Sarà una cosa estremamente positiva per il Paese, per l’economia, per il lavoro che può generare. E Matteo è il ministro giusto per riuscirci”, conclude Briatore.

“Parole che fanno piacere e che dimostrano che siamo sulla strada giusta. Avanti con concretezza e buonsenso“, le parole di risposta del Ministro Salvini.