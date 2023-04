Ponte sullo Stretto: proseguono le audizioni alla Camera, domani appuntamento con Occhiuto e Catalfamo

StrettoWeb

Prosegue l’iter in Parlamento per la costruzione del Ponte sullo Stretto con vari incontri alla Camera dei Deputati con rappresentanti istituzionali, di movimenti, di associazioni e personalità di spicco che, in passato, hanno ricoperto ruoli apicali. Audizioni informali, domani martedì 18 aprile, anche in videoconferenza, alla Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067 Governo), di:

– ore 14.30 – Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia

– ore 14:40: rappresentanti di Fareambiente

– ore 14.50: Pietro Ciucci, già amministratore delegato della società ANAS e della società Stretto di Messina

– ore 15: Santi Trovato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina

– ore 15.10: Fabio Brancaleoni, già professore ordinario di Scienze delle costruzioni presso l’Università La Sapienza di Roma

– ore 15.20: Rocco La Valle, presidente dell’associazione LIstretto.

– ore 15.30: Domenica Catalfamo, Presidente Sezione Calabria dell’Associazione Italiana per l’ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT)

– ore 17.30: Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.