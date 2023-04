Ponte sullo Stretto, Anci Sicilia: “opera strategica”

StrettoWeb

“La realizzazione del Ponte può essere un tassello fondamentale in un complessivo disegno che deve favorire lo sviluppo di una macro regione sul Mediterraneo”. Lo dice il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, in audizione in audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge sul Ponte sullo Stretto di Messina.

“Il Ponte potrà avere una funzione di opera strategica se accompagnata, oltre che dall’alta velocità, da adeguate infrastrutture viarie che colleghino il resto d’Italia con le aree turistiche e con i porti e gli aeroporti di Gioia Tauro, Augusta e Gela attraverso un sistema intermodale”, aggiunge. “Con un collegamento stabile, accompagnato da un complessivo e più ampio investimento sulle infrastrutture, la Sicilia e la Calabria possono aspirare a diventare una piattaforma logistica e un’unica area caratterizzata da attività turistica anche rispetto al benessere legato al clima ed un’alimentazione salutare di qualità”, sottolinea Amenta.