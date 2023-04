Ponte, Salvini: “si farà, verranno da tutto il mondo a vederlo”. E lancia la stoccata ai fautori del “no”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Ministro Salvini continua a rilanciare e insistere sul Ponte sullo Stretto, impegno vero assunto sin dall’insediamento del nuovo Governo. A margine di un sopralluogo alle aree di cantiere per il potenziamento dell’A1 tra Firenze Sud e Incisa, il leader della Lega ha ribadito che il Ponte “si farà”, lanciando una stoccata ai fautori del “no”.

“Non capisco il no di qualcuno ad un’opera che farà sì che l’Italia sarà la prima al mondo. Siamo in una terra, l’Italia, piena di storia e bellezza, e se abbiamo la possibilità grazie ad ingegneri italiani ed aziende italiane straordinarie di fare un ponte a campata unica più lungo, più moderno, più sicuro, più green, più sostenibile al mondo, non capisco l’ottusità dei no“, ha aggiunto.

“Il Ponte si farà e da tutto il mondo verranno ad ammirare quello che è un diritto di siciliani e calabresi che da 60 anni sono presi in giro, ma sarà anche uno sviluppo per l’Italia dal punto di vista infrastrutture, ingegneristico, economico e turistico unico al mondo”, ha detto ancora.