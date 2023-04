Ponte, Ripepi: “chi dice no rimarrà nei libri di storia”. E svela una novità sul Mediterranean Life

StrettoWeb

“Io penso che bisogna occuparsi dei servizi essenziali, dalla buca alla spazzatura, ma anche delle opere strategiche. Ho fatto una mozione, che presenterò in Consiglio e già passata in Commissione, sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Io sono convinto che coloro che voteranno “no” rimarranno nella storia. Se il Ponte si farà ci saranno grandi vantaggi, per questo i libri di storia riporteranno i nomi di chi ha detto “no”. Ovviamente non sarà il Consiglio Comunale a decidere, ma il Governo”. Così il Consigliere Comunale Massimo Ripepi in una diretta social parla del Ponte sullo Stretto.

“Chi dice ‘prima le strade’, vi chiedo se queste strade sono state mai fatte, nonostante anni di ‘no ponte’. Di Reggio Calabria non frega niente a nessuno, per Alta Velocità o altro. Ma il Ponte genererà una tale economia che si faranno poi come indotto le strade e l’Alta Velocità. Pensiamo a quando fu realizzata l’A2″, continua.

Ripepi in diretta riprende poi l’articolo di StrettoWeb con le parole di Farinetti dove dice che il Ponte ‘vi salverà la vita’. E cita il Mediterranean Life: “non dimentichiamoci che i nostri amministratori stanno bloccando il Mediterranean Life, grandissima opera di privati con imprenditori reggini. Giovedì farò un’altra riunione per chiedere al Sindaco che fine ha fatto la deì0libera. Il Sindaco non ha presentato un accordo di programma per una questione ideologica, perché l’abbiamo proposto noi di Centro Destra. Fa come il Waterfront.

E conclude: “Brunetti, hai detto una sciocchezza nel dire che Reggio non avrà vantaggio dal Ponte. Anche questa dovrà rimanere nella storia. Quanti vantaggi avrà per Porto, Aeroporto, commercianti, per chi verrà a vedere il Ponte”.