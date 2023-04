Ponte del Mela, Forza Italia: “il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto è inadeguato”

StrettoWeb

“Uno scenario tragi-comico! Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto e la sua amministrazione dimostrano ancora una volta un’ostentata inadeguatezza nell’affrontare le problematiche. Oggi responsabili della chiusura del Ponte Mela scendono in strada a protestare, sostanzialmente contro se stessi. Solo dopo due anni trascorsi dall’aggiudicazione dei lavori, il Sindaco cerca di risolvere il problema…protestando(contro chi?). Quali iniziative ha intrapreso nel frattempo? Quali atti tecnici ha predisposto? In quali conferenze dei servizi o in quali tavoli tecnici ha fatto sentire la sua voce?”, è quanto scrive in una nota il coordinamento cittadino di Forza Italia.

“Barcellona e i barcellonesi non possono più essere presi in giro. Forza Italia, con coerenza, ha abbandonato le comode poltrone della maggioranza per schierarsi convintamente all’opposizione, scusandosi per la sciagurata scelta del 2020. Prenda atto il Sindaco della situazione drammatica in cui versa Barcellona Pozzo di Gotto e tragga le dovute conseguenze”, conclude la nota.