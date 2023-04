Ponte, l’ex Sindaco La Valle: “le similitudini con il canale di Suez” e il retroscena sul corridoio europeo

StrettoWeb

“Sono stato eletto Sindaco a Villa San Giovanni nel 2010 e mi sono subito trovato davanti alla variante di Cannitello. Prima dell’inizio dei lavori il Governo Berlusconi firma un accordo di programma in cui si spiega che prima del Ponte va realizzata l’Alta Velocità, così come era importante ammodernare l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’Anas si impegnò a realizzare l’Autostrada e lo fece, purtroppo invece Anas non riuscì a realizzare il tratto da Battipaglia. Così cominciarono i lavori della variante di Cannitello e in quegli anni la popolazione era vicina al Ponte”. Così Rocco La Valle, presidente dell’associazione LIstretto ed ex Sindaco di Villa San Giovanni, all’audizione presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sul Ponte sullo Stretto.

“Purtroppo nel 2011 – continua La Valle – mentre si stavano realizzando i valori della variante di Cannitello, l’Europa cancella il corridoio Berlino-Palermo. Si decide per quello Helsinki-Malta, che arrivava a Napoli e deviava verso Bari. Fu un duro colpo, ma noi continuavamo a credere al Ponte. In quella Commissione si decise che il Ponte non era più importante per il corridoio europeo, ma era più importante unire due isole con un Ponte di 18 chilometri. Erano dei segnali negativi, allora. Poi nel 2013 il Governo Monti decise di cancellare il Ponte. Era una richiesta dell’UE per non violare le misure di austerità, si cancellò un’opera in cui si lavorò tantissimo”.

“In quei due anni comunque ci siamo mossi per completare i lavori sulla variante, come il mascheramento della galleria e il Lungomare. Erano stati stanziati 26 milioni di euro, ne utilizzammo 19. Finisco la mia Sindacatura nel 2015 e con altre persone fondiamo un’Associazione, innamorati di infrastruttura. Ci chiediamo perché il Ponte, con studi di fattibilità di anni, dalla sera alla mattina viene cancellato. Il Ponte sullo Stretto ha similitudini con il canale di Suez, all’inizio venivano sottolineate criticità ma poi un italiano lo costruì e da lì cambiò la logistica del mondo. L’Italia, però, all’interno di questa logistica non si è mai inserita. Deve tornare al centro del Mediterraneo”, conclude La Valle.