Polistena, il commovente messaggio al Dott. Amodeo: “mai visto uno come lei. Grazie, non cambi mai”

Non è il primo e siamo sicuri non sarà neanche l’ultimo. Il riferimento è agli elogi nei confronti del Dottore reggino Enzo Amodeo, primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena, medico stimato e apprezzato da tutti, pazienti in primis. “Mi lasci fare il nostalgico – è l’apprezzamento verso il professionista – anche per tutto quello che fa per la comunità. Penso di non avere mai visto un medico così amabile e amato dai pazienti nel suo reparto e fuori, grazie e non cambi, persone e professionisti come Lei sono preziosi”.