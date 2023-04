Playoff: Gold & Gold Messina-Cus Catania. Coach Sidoti: “mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni”

StrettoWeb

La stagione agonistica della Gold & Gold Messina entra nella fase cruciale. I peloritani, dopo aver chiuso la regular season al quarto posto in classifica, grazie al quale avranno il vantaggio di giocare in casa la prima e l’eventuale bella delle due serie dei playoff, si apprestano ad affrontare il CUS Catania che ha chiuso in nona posizione. Le due squadre, insieme al Castanea 2010 e alla Dierre Reggio, protagoniste dell’altra semifinale, sono state inserite nel girone Arancio. Le vincenti le due sfide, approderanno in finale per la conquista della promozione in serie B Interregionale, dove ritroveranno Svincolati Milazzo e Siaz Piazza Armerina, già promosse.

Gli scolari allenati da Pippo Sidoti partono con i favori del pronostico, sia per la migliore posizione di classifica che per le due vittorie ottenute nella stagione regolare. Infatti, nel match di andata la Gold & Gold si è imposta al PalaMili per 94-59 e al PalaCUS per 87-59. Malgrado ciò, non ci si può illudere, nei playoff si azzera tutto e bisogna affrontare la gara con il piglio giusto. Soprattutto gara-uno è la più delicata, quella che di solito le squadre in trasferta giocano senza grossi patemi, ragion per cui Di Dio e soci dovranno fare molta attenzione. Il CUS Catania, allenato da un tecnico esperto come Gaetano Russo, è una squadra giovane ma ha atleti che giocano insieme da diverse stagioni e può contare su alcune individualità di spicco. L’aver raggiunto i playoff per capitan Cuccia e compagni è motivo di grande soddisfazione, e giungeranno in riva allo Stretto a giocarsi per intero le proprie possibilità.

Coach Sidoti, che di queste gare ne ha vissute parecchie, lo sa benissimo e mette in guardia i propri ragazzi sui rischi che si possono correre in queste occasioni: “Il campionato è finito, i playoff sono un’altra storia. Bisogna farsi trovare pronti e preparati soprattutto dal punto di vista mentale. In questa pausa per le festività di Pasqua abbiamo alzato l’intensità negli allenamenti. Ricordiamoci che si gioca ogni tre giorni e le squadre, compresa la nostra, non hanno a disposizione roster lunghi. Con il CUS Catania nella stagione regolare abbiamo sempre vinto ma come ho detto prima i playoff sono partite completamente diverse. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni com’è stato lo scorso anno nella finale con Palermo”.

Basket School Messina – CUS Catania è ormai un classico che si ripete dal campionato 2016/17, ma per la prima volta si incrociano in un playoff. In precedenza si sono sfidate in semifinale dei playout in C Silver, era la stagione 2017/18, gli scolari si aggiudicarono entrambe le gare (95-83 in casa e 101-87 in trasferta) centrando la salvezza al primo turno. In campionato, i precedenti hanno sempre visto prevalere la squadra peloritana, che cercherà di proseguire la tradizione positiva anche in questa occasione.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e il CUS Catania è prevista per le ore 18:00 di domenica 16 aprile. Al PalaMili dirigeranno il signor Francesco Giunta e la signora Angelica Barca di Ragusa. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.