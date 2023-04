Pizzarotti: “il Ponte sullo Stretto è un tassello fondamentale il rilancio del Paese”

StrettoWeb

In sede di audizione nell’aula della Commissioni Trasporti della Camera davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è intervenuto anche il vicepresidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Michele Pizzarotti: “il Ponte sullo Stretto è un tassello fondamentale per la politica di rilancio del Paese. L’utilità sarà massima se andrà di pari passo con l’efficientamento delle infrastrutture del Mezzogiorno. La costruzione del ponte è anche una sfida ingegneristica performante”.