“Pizza Doc”, l’oro verde di Corigliano-Rossano protagonista su Rai Due

Raccontare la città attraverso l’olio. Dietro ogni produzione di extravergine c’è una storia che vale la pena di raccontare, tra questa quella di Corigliano-Rossano, che sarà una delle protagoniste di una puntata di “Pizza Doc” il nuovo programma su Rai 2 condotto da Tinto (Nicola Prudente) e dalla giornalista enogastronomica Monica Caradonna. In onda dall’8 aprile, ogni sabato dalle 11.15 alle 12. Per un totale di 12 puntate in cui l’olio, ingrediente principe della dieta mediterranea, incontra la pizza, simbolo dell’Italia gastronomica nel mondo. Prodotto da RG Factory con l’Associazione nazionale Città dell’Olio. Il programma partendo dalla pizza dall’olio, sarà un’ottima occasione per metterne in vetrina la bellezza e il fascino di questo territorio.

Nei giorni scorsi sono terminate le riprese nella nostra città da parte di una troupe Rai, che ha visitato alcuni frantoi, incontrato produttori, assaggiato alcune prelibatezze e filmato e ammirato i luoghi simbolo, dai centri storici al Codex, dal Castello alla meraviglia della natura e dell’intera Piana di Sibari. Tre le aziende coinvolte dalla produzione Rai, che hanno coadiuvato il lavoro dell’amministrazione, nel narrare, raccontare al meglio il territorio, il nuovo sviluppo dell’oleoturismo e dell’enogastronomia legata all’oro verde.

Dal Frantoio La Molazza, all’Azienda dei Fratelli Renzo fino all’azienda della famiglia Greco. Maria Grazia Minisci e Cesare Renzo, da profondi conoscitori della realtà locale, hanno illustrato le meraviglie dello scrigno di bellezza che è Corigliano-Rossano, partendo dalle radici, la terra, fino alle cultivar locali e alle origini e storia, mentre Mario Greco, aprendo le porte della sua azienda ha contributo alla vetrina più prettamente culinaria, con la preparazione di una serie di piatti tipici della tradizione e di messa in mostra di prodotti locali. A fare gli onori di casa l’assessore al Turismo Costantino Argentino che ha accompagnato gli operatori Rai alla scoperta della città.

“Parlare di extravergine d’oliva parlando nel contempo anche dei territori di origine – ha affermato l’assessore Argentino – vuol dire, anche, parlare di turismo dell’olio, cioè di una delle diverse esperienze legate a questo straordinario prodotto che abbiamo il dovere di far conoscere. “Doc”, poi, non è solo una sigla di eccellenza, ma sta anche per “documentario”, come ha specificato il conduttore Nicola Prudente, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento lo scorso primo marzo. In ogni puntata infatti si andrà alla scoperta degli ingredienti, attraverso aneddoti e curiosità, approfondendone gli aspetti organolettici, nutrizionali e storico-geografici e dando voce a produttori, allevatori e olivicoltori”.

“Una occasione importante per la nostra città – afferma il sindaco Flavio Stasi – protagonista non sarà solo la pizza e il nostro prezioso olio, ma tutto il territorio. Come amministrazione crediamo fortemente nei progetti di Città dell’Olio crediamo in questo settore, nello sviluppo dell’oleoturismo, nel far conoscere le nostre cultivar che rappresentano uno straordinario patrimonio di sapori e valori da salvaguardare e riscoprire”. Protagonista della puntata, insieme all’intero territorio, sarà Carmine Fontana, maestro pizzaiolo di Corigliano-Rossano. Ogni chef pizzaiolo dovrà ideare e creare un antipasto e una pizza con a disposizione tre ingredienti base svelati all’ultimo secondo.