Pestaggio Ferrerio: Nicolò Passalacqua condannato a 20 anni e 4 mesi

Dopo gli attimi di tensione vissuti questa mattina all’ingresso del tribunale di Crotone, arrivano nuovi importanti sviluppi sull’udienza per il pestaggio di Davide Ferrerio, in coma a seguito delle ferite riportate nell’agosto 2022. Il gup di Crotone ha condannato l’imputato Nicolò Passalacqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di tentato omicidio. Il pm Pasquale Festa aveva richiesto una condanna di 20 anni, mentre la difesa aveva sollecitato per la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime.