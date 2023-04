Perugia-Reggina, Colombi: “per me una delle partite più difficili, ma contano i punti”

StrettoWeb

“Volevo spendere due parole per Gori, mio collega, incappato in una giornata storta. So cosa si prova perché ci sono passato anch’io, è un portiere forte, lo ha sempre dimostrato e gli faccio un in bocca al lupo”. Comincia così la conferenza stampa post gara di Perugia-Reggina da parte del portiere amaranto Colombi, che consola il collega.

“Tornando a noi è stata una vittoria voluta e cercata, lo abbiamo sempre fatto ma oggi siamo stati bravi a cercarci. Noi cerchiamo di giocare un buon calcio ma oggi sarebbe stato impossibile, per via dell’aggressività del Perugia. Se avessimo giocato come sempre avremmo perso. E’ stato bravo il mister a prepararla in un certo modo e noi ad applicarci”, aggiunge.

“E’ stata una delle partite più difficile da me giocate, per via delle condizioni atmosferiche, c’era vento e ho patito freddo. Siamo stati bravi poi a riprenderla e, dopo il vantaggio, a tenere. Complimenti a tutti noi, perché dopo 9 sconfitte non era facile. Noi abbiamo sempre remato dalla stessa direzione da inizio anno, c’è stato un momento difficile che nessuno di noi poteva pensare essere così lungo, ma siamo stati bravi a reagire sia oggi che a Genova venerdì. Alla fine contano i punti, di riffa o di riffa. Vincendo stasera non è però tutto rose e fiori, dobbiamo continuare a lottare”.

“Il cambio modulo? Difendendo a 5 abbiamo un uomo in più, ma va fatto bene. Non sempre portare più gente in area significa difendersi meglio. In ogni caso è contato l’atteggiamento, l’approccio, il non prendere gol a tutti costi, a prescindere dal sistema di gioco. Ci sono tante problematiche dietro a un periodo no, da infortuni a episodi passando a calo di condizione. Forse avremmo potuto fare meno bene alcune partite e vincere, ma il mister ci ha sempre detto che il risultato arriva attraverso la prestazione”.