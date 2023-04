Perugia-Reggina, l’annuncio di Rosario Sasso: “sarò al Curi a tifare per te”

StrettoWeb

Un ospite speciale questa sera al “Curi” per Perugia-Reggina: Rosario Sasso. Il grande ex amaranto, una delle bandiere storiche del club, sarà allo stadio umbro per seguire il recupero tra la squadra di Castori e quella di Inzaghi. Lo ha annunciato lui stesso sul gruppo Facebook di “Leggende Amaranto”: “Forza Reggina mercoledì sarò al Renato Curi a tifare per te!!!!!!”, ha scritto questa mattina l’ex difensore amaranto postando una vecchia foto dello storico Reggina-Virescit proprio al “Curi”, impianto che ai tifosi amaranto evoca dolci ricordi.

Per i superstiziosi, bisogna anche evidenziare che la presenza di Sasso questa sera non può che portar bene. Anche l’anno scorso, infatti, l’ex giocatore sedette al “Curi” per Perugia-Reggina (foto in evidenza) e in quel caso arrivò la vittoria per 0-2 con le reti di Galabinov e Bellomo. Che sia di buon auspicio.