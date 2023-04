Pentedattilo, il 25 aprile escursione in MTB nel borgo arroccato | INFO

StrettoWeb

L’ASD Magna Grecia organizza per martedì 25 aprile un’escursione in MTB aperta a tutti gli appassionati delle due ruote. Ai partecipanti sarà proposto di pedalare attraversando i Comuni di Roghudi, Melito di Porto Salvo e Montebello Jonico, un itinerario di 30 Km, suggestivo e panoramico, alla “ricerca” del Borgo arroccato.

La partenza, prevista per le 8:30, avverrà dalla Piazza Municipio di Roghudi per andare in direzione delle località di Musa, Caracciolino, Saline, Mantineo, Prastarà, Masella, Pentedattilo, Melito Vecchio e poi tornare al punto di partenza in un tempo complessivo stimato di circa tre ore. Un viaggio turistico e culturale alla riscoperta storica del territorio che ci circonda. Luogo di particolare bellezza è il geosito delle Rocche di Prastarà, ove intorno all’anno 880 si soffermò S. Elia il Giovane per un lungo periodo di eremitaggio e che, negli ultimi anni, vede svolgersi l’omonimo Trofeo in MTB ideato dal presidente della medesima ASD, Leonardo Zampaglione.

Lungo le stradine sterrate praticate dai ciclisti, non si perderà mai di vista Pentedattilo, in costante dualismo con l’Etna e le coste siciliane: un percorso sulle orme di Edward Lear, che nel 1847 fu fonte di ispirazione per appassionanti scritture e illustrazioni, per le quali ha preso vita il Sentiero dell’Inglese, un itinerario lungo 110 km da fare a piedi su e giù per le colline della Calabria jonica. Il Borgo, storicamente protagonista della cosiddetta Strage degli Alberti, divenuto oramai disabitato e quindi definito come ‘’fantasma’’, sta rivivendo una seconda vita grazie al contributo di volontari e associazioni locali. In questa fantastica ‘’mano dalle cinque dita’’, i partecipanti all’escursione ciclistica, avranno la possibilità di visitare le botteghe artigianali e la Chiesa ospitante, ancora per qualche giorno, la sacra Effige di Maria SS. di Porto Salvo, oltre a godere di un ristoro rigenerante per le fatiche compiute.

La manifestazione si svolgerà sotto l’egida dell’Ente ACSI Ciclismo ed ha ottenuto il Patrocinio morale di: Città Metropolitana Reggio Calabria, Comune Roghudi, Comune Melito di Porto Salvo, Comune Montebello Jonico, Ciclovia Parchi Calabria e Sistur. Gli interessati potranno iscriversi inviando un messaggio al 3713894706 o un’email a magnagrecia.asd@gmail.com, per tutte le altre informazioni si potrà visitare facebook.com/magnagrecia.asd.