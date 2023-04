Paura nel catanese: tentano rapina in gioielleria, titolare tramortito con un taser

StrettoWeb

Forte spavento per un commerciante di Giarre, in provincia di Catania, dopo che due malviventi hanno tentato una rapina nella suo negozio. L’episodio è accaduto ieri sera, intorno alle 19:30, nella gioielleria D’Ambra in via Callipoli: dapprima è entrato uno dei due uomini a volto scoperto il quale, fingendosi un cliente, ha girovagato all’interno dell’esercizio per poi cacciare fuori un taser e puntarlo al collo del titolare, tramortendolo. A quel punto è entrato il complice, a volto coperto, e i due hanno tentato di immobilizzare il commerciante, intimandogli di consegnare tutti i gioielli esposti in vetrina.

L’uomo però, ha cercato di reagire: i tre quindi, sono arrivati a una violenta colluttazione, tanto che il gioielliere ha riportato tre costole rotte e il setto nasale spaccato. A dare l’allarme una commessa, che ha chiamato i Carabinieri facendo fuggire via i rapinatori. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno constatato danni al negozio e hanno richiesto l’intervento dei soccorritori per il titolare, ora ricoverato. Intanto hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per poter risalire ai due colpevoli.