La Passione di Cristo in scena nelle vie di Santo Stefano. Cannizzaro: “esperienza emozionante”

Si è svolto oggi a Santo Stefano d’Aspromonte la rappresentazione della “Passione di Cristo”. L’evento è partito dall’ex asilo monumentale con oltre 100 personaggi in scena con i costumi d’epoca. “Domenica delle Palme d’eccezione a Santo Stefano, dove un’imponente manifestazione ha coinvolto l’intera Comunità, lavorando settimane a questa splendida iniziativa di fede, cultura, aggregazione, socialità. Credo proprio sia il caso di parlare di passione in tutti i sensi”, afferma il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

“Con varie tappe lungo le vie principali del comune aspromontano, ben 120 personaggi, tutti in costumi d’epoca, dagli anziani ai più piccini, hanno ripercorso i momenti principali della settimana santa: dall’ingresso a Gerusalemme alla Resurrezione. Si è creata un’atmosfera davvero surreale. È stata un’esperienza a dir poco emozionante, che ha superato la semplice rappresentazione teatrale e ha certamente scosso gli animi di tutti i presenti”, rimarca Cannizzaro. “L’emozione del pubblico (numerosissimo) era tangibile. Voglio ringraziare tutti i miei cari conterranei, tutti, ma soprattutto Don Vicenzo Attisano che, oltre ad aver promosso e curato l’evento in maniera magistrale, è riuscito a stravolgere l’intera Comunità in soli 6 mesi dal suo arrivo”, conclude Cannizzaro.