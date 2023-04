Una passeggiata “tranquilla”: capretta gironzola per le strade di Cosenza

StrettoWeb

“Le caprette ti fanno ciao”, recitava un verso della sigla del cartone animato di Heidi. Questa volta però, non ci troviamo in montagna e, soprattutto, la capretta non fa “ciao ciao” alla bimba ma ai passanti di Piazza Zumbini. Questa mattina infatti, una capra è stata avvistata passeggiare tranquillamente in mezzo alle auto a Cosenza, senza che nessuno riuscisse a fermarla. Alcuni passanti infatti, attratti dalla bizzarra scena, si sono fermati e hanno cercato di portarla in salvo dalle macchine che sfrecciavano, ma senza successo. Solo alla fine, con qualche manovra in più, la tranquilla capretta è stata messa al riparo. A segnalare la divertente scena un avvocato di Cosenza, Mara Paone, con un post di Facebook in cui si legge: “centro città di Cosenza, stamane. A Bisignano, paese di vocazione rurale, queste scene di una capretta in mezzo alle macchine non si ha la fortuna di vederle. Ma a Cosenza sì: la città bucolica”. Purtroppo però per la capretta, niente più scorribande per la bucolica Cosenza, meglio un posto al sicuro dove pascolare tranquillamente.