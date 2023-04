Pasqua: in Calabria cresce la richiesta dei dolci ma non ci sono pasticcieri

StrettoWeb

Aumentano i consumi dei prodotti dolciari della tradizione nella settimana di Pasqua e secondo i dati dell’Osservatorio MPi di Confartigianato Imprese Calabria, nella Regione sono oltre 2 mila le pasticcerie e le imprese del settore dolciario che si occupano della produzione dei prodotti pasquali e che però non riescono a trovare lavoratori. In Calabria delle 440 entrate previste dalle imprese per le professioni di pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali e panettieri e pastai artigianali, 120 unità, risulta di difficile reperimento.

Al 64,3% delle entrate di pasticcieri, gelatai, conservieri, panettieri e pastai artigianali è richiesto un livello elevato, medio-alto e alto, di competenze green, quota in costante salita negli ultimi 5 anni: +20 punti, passa dal 43,8% del 2017 al 64,3% del 2022. A questa situazione difficile si aggiunge anche la crisi legata alle materie prime e all’energia che hanno causato ripercussioni pesanti al comparto alle pasticceria che hanno di conseguenza dovuto aumentare i prezzi.