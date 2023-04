Partecipate, rinnovato il cda dell’Ast, il NOME del nuovo presidente

StrettoWeb

L’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione Siciliana, ha disposto il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Ast. Presidente è stato nominato il commercialista Giovanni Giammarva; gli altri componenti sono gli avvocati Rosalba Basile e Antonino Gattuso. Giammarva, fino a marzo componente del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale dell’Ast, è un ex funzionario direttivo della Regione Siciliana e svolgerà il suo incarico a titolo gratuito. Nel suo curriculum, gli incarichi di perito e consulente in materia di antiriciclaggio per procure sia in Sicilia che in altre regioni d’Italia. Rosalba Basile ha presieduto il collegio tecnico consultivo dell’Arpa Sicilia e ha svolto numerosi incarichi di consulenza legale, tra gli altri, per enti locali, per l’Ircac e per Rfi.

Antonino Gattuso ha svolto numerosi incarichi di consulenza e di docenza a livello universitario e post universitario in materia di informatica giuridica e giudiziaria ed è componente di diversi organismi di vigilanza e controllo di aziende private.