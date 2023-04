Papa Francesco dimesso dall’ospedale: la battuta sorprende i giornalisti

StrettoWeb

Sospiro di sollievo per Papa Francesco, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma nella mattina odierna e tornato in Vaticano. Il Pontefice era ricoverato presso l’ospedale capitolino da mercoledì scorso (29 marzo) a causa di una bronchite su base infettiva. Il malore era stato accusato mentre Bergoglio si trovava nella sua stanza presso Casa Santa Marta. Successivamente il trasporto in ospedale con febbre alta. Il ricovero è durato 3 giorni durante i quali al papa è stata somministrata una terapia antibiotica su base infusionale. Oggi le dimissioni dalla struttura.

All’uscita dal Gemelli, il Papa si è fermato alcuni minuti all’ingresso principale dell’ospedale. Ad attenderlo i giornalisti con i quali Francesco si è fermato alcuni minuti ringraziandoli per l’attesa e per il loro lavoro. “Ora riposatevi, dormendo per quattro giorni“, ha detto loro sorprendendoli con una simpatica battuta per poi aggiungere “sono ancora vivo. Non ho avuto paura“.