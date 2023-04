Papà allatta la sua bimba al seno: qual è la verità dietro la foto ‘dello scandalo’?

StrettoWeb

Voleva dare il buon esempio diventando virale sui social. E’ riuscito solo in parte nel suo intento, visto che la notorietà è dipesa dal fatto che l’immagine non è stata compresa da molti. Un papà americano ha postato la sua foto mentre allatta al seno la sua bambina appena nata. L’immagine sta girando sui social come ‘caso’ di devianza, ma la verità è ben diversa.

Lui si chiama Maximilian Neubauer ed è del Wisconsin. Quando sua moglie, dopo il parto, non ha potuto allattare al seno la loro bambina appena nata, lui se ne è assunto la responsabilità dietro consiglio dei medici. Ed è riuscito a dare a sua figlia le migliori cure di cui aveva bisogno. La moglie, April Neubauer, è stata sottoposta a taglio cesareo d’urgenza per complicazioni durante il parto. Il cesareo ha salvato la vita sia della madre che della figlia, ma ha impedito ad April l’allattamento al seno della sua piccola. Si sono verificate infatti ulteriori complicazioni post-operatorie che hanno reso pericoloso l’allattamento.

Per non negare però alla neonata l’alimentazione pelle a pelle, i medici hanno escogitato una soluzione al fine di nutrirla con un capezzolo finto. Il dispositivo medico è stato posto sulla spalla del papà, che è così riuscito a simulare l’allattamento. Max, con il suo post, ha voluto esprimere tutta la sua gioia per aver servito la sua piccola quando ne aveva più bisogno.

Peccato però che in tempi bui come quelli che viviamo, la foto e il gesto di Maximilian abbiano ricevuto da un lato messaggi di amore e sostegno, ma dall’altro anche critiche e offese. Questo non ha impedito però al ‘super papà’ di smettere di prendersi cura di sua figlia.