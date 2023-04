Palmi: seminario formativo sulla Riforma Cartabia ed il nuovo Processo Civile

StrettoWeb

“La Riforma Cartabia ed il nuovo Processo Civile” è stato il tema del Seminario Formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi. L’interessante workshop si è svolto presso la casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi ed ha segnato l’inizio della stagione formativa del nuovo Consiglio dell’Ordine da poco insediatosi. Un percorso di incontri frutto del lavoro sinergico tra la Commissione formazione, coordinata dal Consigliere Avv. Vincenzo Barca, peraltro moderatore dei lavori e la Commissione convegnistica ed eventi coordinata dalla Consigliera Avv. Lea Sprizzi che ha introdotto il dibattito. Un evento curato nei minimi particolari, organizzato in presenza dopo le perduranti restrizioni dovute alla pandemia, finalizzato alla formazione ed all’aggiornamento degli avvocati del Foro di Palmi. Dopo i saluti istituzionali della Presidente del Tribunale di Palmi, la Dott.ssa Concettina Epifanio che si è complimentata per la lodevole iniziativa sottolineando quanto sia importante fare sinergia, ciascuno nel proprio ruolo, fra tutti gli operatori della giustizia, elogiando a tal proposito l’avvocatura Palmese che da sempre, nel solco della tradizione forense, si contraddistingue per la sua apertura e compostezza.

A seguire i in rappresentanza del comune di Palmi, i saluti dell’ Avv. Pasquale Aquino che ha preannunciato con grande entusiasmo l’inaugurazione a breve, in appositi locali della Casa della Cultura, l’allestimento del Museo dell’Avvocatura e del Diritto. Un’idea nata dal Consigliere avv. Giuseppe Saletta ed accolta e portata avanti dal nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha trovato consenso e approvazione dal Sindaco della città, l’Avv. Giuseppe Ranuccio. Successivamente l’intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine, l’Avv. Angelo Rossi, che ha messo in evidenza per grandi linee tutte le novità introdotte dalla riforma, mentre il relatore, l’Avv. Prof. Luigi Viola, già docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università del Salento e Direttore scientifico della rivista “la Nuova Procedura Civile” è entrato nello specifico affrontando la tematica tanto discussa e dibattuta in merito al Processo Civile di Primo grado, il Giudice di Pace e le impugnazioni, approfondendo molteplici aspetti in ambito civilistico, evidenziando la complessità del momento storico ed i grandi cambiamenti tecnico-giuridici a cui questa riforma, tanto impegnativa, sta interessando tutti i protagonisti del Processo.

Il Seminario si è concluso con la consegna di una targa ricordo al relatore l’Avv. Prof. Luigi Viola quale riconoscimento per il suo magistrale intervento con grande entusiasmo e soddisfazione per tutti gli addetti ai lavori, oltre duecento Avvocati presenti nell’Auditorium.