A Palmi di scena Contemporary Tango con il duo Fabio Furia e Marco Schirru

Il ritmo sinuoso del Jazz e quello sensuale del Tango si fonderanno per il pubblico della rassegna Synergia 47, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Eventi culturali 2021 della Regione Calabria. “Contemporary tango”, con lo strepitoso duo composto da Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte, sarà al centro del prossimo appuntamento al teatro comunale Manfroce di Palmi in programma per sabato 15 aprile alle ore 21:15.

Due mondi musicali si incontreranno per fondersi, alimentare suggestioni e condensare classico e contemporaneo. Non mancherà il repertorio di Astor Piazzolla.

Uno spettacolo innovativo e al contempo immerso nelle epoche e nel tempo che evocherà il passato, si immergerà nel presente e segnerà l’avanguardia. Insomma uno spettacolo completo oltre che originale.

Non solo musica, dunque, ma anche Arte e Poesia in un itinerario eclettico, poliedrico e anche intensamente emotivo, che la sapienza e i virtuosismi dei maestri Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte sapranno tracciare nel segno della contaminazioni tra sonorità, generi e stili.

Fabio Furia collabora con la classe di Bandoneon della professoressa Yvonne Hahn del conservatorio di Avignone e con il Codarts di Rotterdam con i quali ha attivato un progetto didattico che ha sede alternativamente nei tre conservatori, di Cagliari, Avignone e Rotterdam. Ha all’attivo varie incisioni discografiche. Suona un bandoneon 142 della fabbrica tedescaAlfred Arnold Bandonion und Concertinafabrik Klingenthal di cui è collaboratore ed endorser. Possiede e suona anche due bellissimi bandoneon storici Alfred Arnold, un “completo nacarado” del 1937 e un “Negro Liso” del 1938 tra i pochissimi esemplari esistenti conservati in perfette condizioni.

Marco Schirru, classe 1994, attualmente è iscritto al corso di perfezionamento triennale nella classe del Maestro Enrico Pace presso l’accademia di Pinerolo e frequenta il corso biennale per Maestri collaboratori dall’Accademia del Teatro alla Scala. Collabora stabilmente con la violinista di fama internazionale Anna Tifu, con la quale nel luglio 2020 si è esibito presso il Teatro La Fenice di Venezia. Nel luglio 2020 ha partecipato, in qualità di pianista solista, alla programmazione artistica estiva della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.