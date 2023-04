La Pallacanestro Viola finisce su Striscia la Notizia | FOTO

StrettoWeb

Negli ultimi tempi Striscia la Notizia sembra aver puntato il suo irriverente obiettivo su Reggio Calabria. Nei giorni scorsi, infatti, il Tg satirico aveva mandato in onda uno stralcio del video del Consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella che, come ormai noto in tutta Italia vista la viralità del filmato, incespicato sull’autonomia differenziata.

Questa volta a finire in prima serata su Mediaset è la Pallacanestro Viola, ma fortunatamente non parliamo di alcuna figuraccia. Ad attirare l’attenzione di Striscia la Notizia è stato, come già accaduto in passato su diverse pagine social, Simone Farina e il suo 00 sulla maglietta, una combo irresistibile!