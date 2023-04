La Pallacanestro Viola rinuncia alla trasferta di Crema: i motivi

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola non scenderà in campo nel prossimo turno del Girone B di Serie B. I neroarancio hanno comunicato ufficialmente il proprio forfait in vista della trasferta di Crema.

Di seguito la nota del club: “comunichiamo di aver rinunciato con rammarico alla trasferta di Crema in programma domenica prossima 23 aprile. Soppraggiunti motivi logistici relativi allo spostamento e conseguenti difficoltà organizzative, hanno determinato la decisione di rinunciare a giocare la gara numero 28 del campionato di basket di serie B girone B. La società approfitta per scusarsi con i tifosi e ringraziare tutti i gli affezionati tifosi che hanno sostenuto la squadra ad ogni trasferta con passione e dedizione“.