Pallacanestro Viola sconfitta nell’ultima casalinga da Palermo: retrocede Ragusa

Una stagione iniziata male e finita, per quanto possibile, ancora peggio. La fotografia dell’intera annata neroarancio è rappresentata dalla serata odierna che al PalaCalafiore ha visto affrontarsi Pallacanestro Viola e Green Basket Palermo. Ultima gara casalinga della stagione per la Viola, già retrocessa da diversi turni, così come Palermo.

Minima la posta in palio, punti utili puramente per le statistiche e, per i neroarancio, per salutare i propri tifosi. Neanche quello. Fra le mura amiche del palazzetto di Pentimele arriva una sconfitta per 92-98 contro l’ultima in classifica.

Gara che si gioca su punteggi alti da entrambi i lati, gli attacchi hanno ragione delle difese. Buon primo tempo della Viola che chiude avanti 52-46 salvo poi crollare nella ripresa come troppe volte è accaduto in stagione. Non bastano i 29 punti di Marchini, dall’altra parte ottime le prove di Birra (27 punti), Caronna (23) e Montrasio (20).

Manca una sola gara di regular season per i neroarancio che se la vedranno contro Ragusa, anch’essa retrocessa dopo la sconfitta odierna nello scontro diretto contro Crema. Tre squadre del Sud su 4 salutano il girone Lombardo-Veneto. Qualcosa vorrà pur dire…