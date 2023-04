Pallacanestro Viola ai titoli di coda: Monfalcone domina 60-85

StrettoWeb

Dopo 2 trasferte consecutive, coincise con 2 sconfitte, la Pallacanestro Viola torna al PalaCalafiore per la gara contro la Pontoni Monfalcone valevole per la 25ª Giornata del Girone B di Serie B. Gara importante per i reggini chiamati a un vero e proprio miracolo, per evitare la salvezza, nel finale di stagione.

Ma a Reggio Calabria per i miracoli non sembra esserci spazio. Una gara triste quella andata in scena sul parquet di Pentimele. Monfalcone ha vita facile fin dalle prime battute, scava un gap importante fin dal 29-45 con cui si chiude il primo tempo e, praticamente, si trova solo a gestire il vantaggio nella ripresa fino al 60-85 finale.

Grande prova di Medizza, in doppia doppia con 13 punti e 11 rimbalzi. Sono 15 i punti di Prandin, 10 quelli dell’ex Rezzano autore di 2 bombe pesanti. Per la Viola a parte i 17 punti di Spizzichini e i 10 di Bischetti, unici in doppia cifra, davvero poco da salvare.

AGGIORNAMENTI Fine partita! - La Pallacanestro Viola perde 60-85

4°Q – Due su due per Farina in lunetta, finisce quei. 60-85

4°Q – Arrighini, 2 punti. 58-85

4°Q – Risponde Spizzichini. 58-83

4°Q – Tripla di Cestaro. 56-83

4°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 56-80

4°Q – Tripla di Bischetti. 54-80

4°Q – Soncin e Arrighini, 4 in successione per Monfalcone. 51-80

4°Q – Due per Farina in risposta. 51-78

4°Q – Due con libero extra a bersaglio per Cestaro. 49-76

4°Q – Due per Spizzichini. 49-73

4°Q – Due per Farina da sotto. 47-73

4°Q – Bel floater di Laquintana in penetrazione. Poi palla recuperata e 2 punti per Bischetti. 45-73

4°Q – Gancio di Bellato. 41-73

4°Q – Due per Mazic in alley-oop. 41-71

4°Q – Cestaro in lunetta: 2/2. 41-69

2°Q – Mazic risponde. 41-67

4°Q – Due per Tiberti. 41-65

Fine 3°Q! - Monfalcone avanti 39-65

3°Q – Due per Mazic. 39-65

3°Q – Spizzichini ne mette 2. 39-63

3°Q – Medizza è ingiocabile oggi: 1/2. 37-63

3°Q – Tripla incredibile di Rezzano su palla quasi persa e servita da terra da un compagno, che giocatore… 37-62

3°Q – Prandin con il no-look, schiaccia Medizza. 37-59

3°Q – Risponde Prandin. 37-57

3°Q – Ruba palla Tiberti, Bischetti ne mette 2 in contropiede. 37-55

3°Q – Due in sospensione per Prandin. 35-55

3°Q – Tutto solo, Rezzano la mette da 3. 35-43

3°Q – Gioco da 3 punti completato per Bacchin: prima 2 punti, poi libero extra. 35-50

3°Q – Spizzichini, altri 2. 33-49

3°Q – Prandin ne mette 2 al vetro nonostante la marcatura di Marchini. 33-47

3°Q – Spizzichi fa saltare l’avversario e ne mette 2. 33-45

3°Q – Due per Tiberti. 31-45

Fine 1° Tempo! Monfalcone avanti 29-45, c'è rassegnazione sul parquet I reggini non riescono a trovare la quadra. Medizza è un rebus sotto canestro, Monfalcone trova anche qualche conclusione pesante da 3 con Soncin, Coronica e Prandin. Per Reggio Calabria solo Balic in luce con 9 punti e Marchini con 7.

2°Q – Sfonda ‘Spizzo’ che poi finta la conclusione e serve Tiberti per due punti. 29-45

2°Q – Balic in lunetta: 0/2. La fotografia della Viola, putroppo.

2°Q – Tripla di capitan Balic! 27-45

2°Q – Risponde Rezzano. 24-45

2°Q – Spizzichini, 2 da sotto con l’ausilio del tabellone. 24-43

2°Q – Due per Arrighini, gran passaggio di Rezzano che lo pesca tutto solo sotto canestro. 22-43

2°Q – Due per Bacchin. 22-41

2°Q – Farina da 2 (quasi 3!) con fallo: libero extra a bersaglio. 22-39

2°Q – Ancora ‘Spizzo’ in lunetta: 2/2. 19-39

2°Q – Tripla di Soncin dall’angolo. 17-39

2°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 17-36

2°Q – Medizza e Coronica, 4 punti in successione per gli ospiti. 16-36

2°Q – Due per Balic. 16-32

2°Q – Gran lavoro di Medizza, tap-in di Bellato. 14-32

2°Q – Bobo Prandin in lunetta: 2/2. 14-30

2°Q – Tripla di Coronica. 14-28

2°Q – Marchini in giravolta, un lampo nel buio. 14-25

2°Q – Perde palla Balic, Mazic ne mette 2 in contropiede. 12-25

Fine 1°Q! - Monfalcone aventi 12-23, la Viola fatica a sbloccarsi

1°Q – Balic in contropiede, 2 al vetro, ma grande palla recuperata da Tiberti. 12-23

1°Q – Mazic allunga, poi Prandin segna prima da 2 e poi da 3… che botta per la Viola. 10-23

1°Q – Rezzano in lunetta: 2/2. 8-16

1°Q – Marchini interrompe la striscia positiva ospite. 8-14

1°Q – Due anche per Prandin, dalla media. 6-14

1°Q – Due per Medizza. 6-12

1°Q – Due per l’ex Mazic, prova a scappare Monfalcone. 6-10

1°Q – Medizza manda al bar Yusuf e ne mette 2 con l’aiuto del vetro. 6-8

1°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 6-6

1°Q – Medizza, sorpasso Monfalcone. 5-6

1°Q – Bischetti in lunetta: 1/2. 5-4

1°Q – Fallo antisportivo fischiato a Spizzichini che ferma Bacchin da ‘ultimo uomo’. Sanzione pesante. 2/2 per Monfalcone dalla lunetta e palla in mano. 4-4

1°Q – Marchini, di forza, trova la via del canestro. 4-2

1°Q – Bel gancio, prepotente, di Medizza. 2-2

1°Q – Si parte! Primi punti per la Viola, Marchini serve Bischetti che sale a canestro. 2-0

Pallacanestro Viola e Monfalcone in campo per il riscaldamento Manca pochissimo all’inizio della gara tra Pallacanestro Viola e Pontoni Monfalcone. Vietato sbagliare per i reggini che provano a tenere vive le ultime speranze di evitare la retrocessione diretta. A breve verrà ultimato il riscaldamento, poi l’Inno Nazionale e via con il primo di quattro quarti tutti da vivere.