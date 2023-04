Palermo: studenti del Convitto Falcone e scuola Ustica girano un film

StrettoWeb

È iniziato ieri per gli studenti del liceo del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo e del Saveria Profeta di Ustica il secondo step del progetto Oltre il confine. Ustica, visioni fra terra e mare a valere sul bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – azione c) “Visioni Fuori-Luogo” promosso dal Mic e Mim. Dalla banchina del porto di Palermo, gli studenti del Convitto hanno iniziato le riprese del lungometraggio sotto la regia di Pasquale Scimeca e con la produzione di Arbash, partner di progetto.

La sceneggiatura, scritta dagli stessi studenti è nata all’interno del laboratorio di scrittura creativa ed è frutto del confronto e delle riflessioni sui concetti di “confine e del suo superamento” e coinvolgerà anche l’isola di Ustica, così affascinante e viva in estate, così isolata e chiusa nella sua dimensione durante il lungo inverno. Per completare il processo di conoscenza e sperimentazione di tutti i reparti e delle maestranze utili alla realizzazione di un’opera filmica, si proseguirà anche il percorso dei laboratori residenziali di recitazione, fotografia, produzione, costumi, regia, montaggio e post produzione.

Il film verrà interpretato dai ragazzi e dai docenti di entrambe le realtà scolastiche per dare ai partecipanti la possibilità di vivere da protagonisti tutte le fasi del processo filmico dall’idea alla sua realizzazione in linea con il progetto di Istituto che dal prossimo anno scolastico attiverà il liceo classico con una curvatura cinematografica e teatrale.