Palermo, “Segretaria, lo vuole il caffè?”: Elly Schlein rifiuta e poi cambia idea

Un evento fuori programma si è verificato oggi per la segretaria del Pd Elly Schlein, esattamente come accade per molti altri personaggi politici e non. E’ accaduto al termine della cerimonia che si è tenuta stamani a Palermo per ricordare l’eccidio di mafia in cui 41 anni vennero uccisi Pio La Torre del PCI e il suo autista Rosario Di Salvo. Da uno dei balconi di una palazzina di via Li Muli è arrivato un invito alla segretaria del Partito democratico da parte della signora Silvana Cusimano.

“Segretaria, lo vuole il caffè?“, le ha detto dal balcone. Dopo un primo diniego, Schlein ha tatticamente cambiato idea, accettando l’offerta. Magari dietro consiglio di un lungimirante addetto stampa. Invece del caffè, però, ha chiesto un succo di frutta. Per Elly Schlein è stato un incontro di pochi minuti con la ospitale famiglia palermitana, prima di proseguire il tour siciliano che la vedrà nelle prossime ore a Ragusa, Siracusa e Catania. Una vicenda, questa, che sta facendo il giro del web, ma che in verità in queste occasioni è normale, e accade a molti politici. Magari meno oggetto di culto della personalità rispetto a quanto non sia Elly Schlein.