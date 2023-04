Piccolo miracolo a Palermo: la cugina salva il neonato seguendo le istruzioni del 118

StrettoWeb

Un vero e proprio miracolo in quel di Palermo: un neonato di 7 giorni è stato salvato dalla cugina grazie all’aiuto via telefono del 118. La vicenda è accaduta nel quartiere di Borgo Nuovo, in Via Centuripe: il padre del bimbo, 24 anni, è scappato in strada con il piccolo in braccio gridando disperato: “sta morendo, aiutatemi”. La cugina lo ha raggiunto subito e, seppur scossa, ha mantenuto la lucidità allertando il 118. Non c’era davvero un minuto da perdere e i soccorritori al telefono lo avevano capito bene: dopo aver inviato un’ambulanza, hanno spiegato al telefono le manovre da effettuare sul bambino, in attesa dei soccorsi. La cugina quindi, seguendo le direttive dall’altro capo della cornetta, è riuscita a salvare il piccolo che ha ripreso a respirare. L’ambulanza intanto, è arrivato dopo pochi minuti e ha preso in carico il bambino il quale, una volta stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso pediatrico di Villa Sofia.