Palermo-Cosenza 0-0, ma i rossoblu sfiorano un’altra impresa nel finale | CLASSIFICA

Palermo-Cosenza finisce in parità: 0-0 nel posticipo della 32ª giornata di Serie B, giocata nel giorno di Pasquetta. Continua la striscia positiva dei rossoblu di Viali, che sfiorano però un’altra impresa sempre in quel finale che ha regalato punti pesanti contro Reggina e Frosinone. Dopo una prova di ordine, solidità e personalità, infatti, in pieno recupero il Cosenza passa, ma per millimetri il gol viene annullato per fuorigioco. Un minuto dopo è invece Pigliacelli a salvare la porta del Palermo, che dopo questo pari rimane dietro il gruppo playoff, a -3 dal Pisa ottavo. Reggina adesso più tranquilla, con 5 punti avanti. Di seguito il programma completo e la classifica.

Risultati Serie B 32ª giornata

LUNEDI’ 10 APRILE

ore 12:30

Benevento-Spal 1-3

ore 15:00

Brescia-Ternana 1-0

Cittadella-Parma 0-1

Como-Genoa 2-2

Frosinone-Ascoli 2-0

Perugia-Modena 0-1

Reggina-Venezia 1-0

Südtirol-Bari 0-1

ore 18:00

Pisa-Cagliari 0-0

ore 20:30

Palermo-Cosenza 0-0

Classifica Serie B

Frosinone 66 Genoa 60 (-1) Bari 56 Sudtirol 52 Reggina 48 Parma 47 Cagliari 47 Pisa 46 Palermo 43 Modena 42 Como 40 Ternana 40 Ascoli 39 Venezia 36 Cittadella 36 Cosenza 36 Perugia 34 Spal 32 Brescia 31 Benevento 29