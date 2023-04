Ospedale di Taormina, Centofanti: “non toccare la cardiochirurgia pediatrica”

StrettoWeb

“La perfida notizia, che il rinomato centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, legato al prestigioso complesso ospedaliero del “Bambin Gesù” cessi dal prossimo luglio la brillante attività di assistenza e cura, suscita profondo sgomento non solo tra quanti avevano scelto di non intraprendere costosi e talvolta snervanti viaggi della speranza nelle aree del nord, ma tra tutti gli abitanti delle regioni del sud, che ravvisavano in questa struttura una splendida realtà”. E’ quanto scrive in una nota Calogero Centofanti, animatore del Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”.

“Senza inaugurare inutili polemiche, il movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira”, auspica che questa ennesima sconfitta subita passivamente, possa scuotere l’opinione pubblica a difesa di un diritto costituzionale come quello della salute, anche perché forze politico sociali sembrano dimenticarsi spesso dei loro roboanti programmi che inondano sempre più le campagne elettorali”, conclude la nota.