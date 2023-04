Ospedale Milazzo, Leanza: “la chiusura del pronto soccorso è inaccettabile”

StrettoWeb

“Il comprensorio della valle del Mela non può essere privato del pronto soccorso. E’ inaccettabile la decisione di chiudere l’area emergenze dell’ospedale Fogliani di Milazzo, nonostante solo pochi mesi fa fosse stato prospettato il trasferimento della struttura all’interno del reparto di psichiatria, una soluzione sensata per altro gradita a istituzioni e cittadini”. Lo dice Calogero Leanza parlamentare regionale del Partito Democratico.

“L’ospedale di Milazzo serve un comprensorio di oltre 100mila abitanti, è punto di riferimento per i cittadini delle isole Eolie e per la popolazione turistica estiva. Non dobbiamo nemmeno dimenticare – continua lenza – che il Fogliani è al centro dina area industriale ad elevato rischio ambientale e in caso di emergenza, quando ogni istante è importante per salvare una vita, costringere i pazienti a percorrere le affollate strade che portano ai presidi ospedalieri più vicini è inconcepibile. E’ necessario trovare soluzioni immediate – conclude Leanza – che non privino il comprensorio dell’adeguata assistenza negando ai cittadini il diritto alla salute”.