Ortì, parrocchia Santa Maria di Loreto: la Pasquetta a San Nicola 2023

La Comunità di Ortì, sotto la guida del nostro amato parroco Don Giovanni Zappalà, nel solco della secolare tradizione che la vede protagonista, anche per il giorno di Pasquetta 2023 (Lunedì 10 Aprile p.v.), si prepara a vivere un’altra giornata comunitaria nel preposto sito del Campo di San Nicola. Una tradizione che ha visto i nostri padri e i nostri nonni e le precedenti generazioni prima di loro, consumare questo rito in una consuetudine sacra e profana irrinunciabile.

Il Campo di San Nicola è una ridente ed amena località periferica rispetto all’abitato, nel comprensorio del nostro antico borgo di Ortì. Raggiungibile da due principali bisettrici, ovvero dalla strada Archi-Ortì o dal proseguimento dell’arteria che collega il paese alla frazione di Terreti. E, nel tempo, ha costituito un vero e proprio punto di incontro tra varie comunità, quali Archi, Gallico, Sambatello, Diminniti, Cataforio-San Salvatore, Cannavò e perfino Calanna, tutte accomunate dal Culto attribuito a San Nicola.

Da decenni, fino ad arrivare alla memoria umana, ma da secoli secondo la tradizione popolare, il Lunedì dell’Angelo, che chiude il periodo pasquale, è sempre stato vissuto dalle citate comunità, come il giorno dell’incontro e della condivisione con la gente di Ortì. E il Culto di San Nicola che in questo giorno si sublima, ha sempre costituito una giornata da vivere tra la festa popolare e la devozione che è sempre stata ed è tutt’oggi fortemente sentita a queste latitudini.

La rituale Processione che un tempo si snodava tra le enormi distese del campo e che oggi, dopo la costruzione del Monastero della Visitazione che ne ha occupato buona parte della superficie ed ha avuto notevolmente ridotto gli spazi, ha comunque conservato il suo naturale fascino e la grande attrazione devozionale.

Per questo evento, la Comunità di Ortì si sta attivando per attrezzare questi spazi, affinché venga garantita una buona fruizione degli stessi, per i momenti di convivialità che costituiscono l’altra faccia della medaglia di questo giorno da vivere insieme. Nei giorni scorsi, una imponente falange di volontari indigeni, tra adulti, donne e bambini, armati di decespugliatori, attrezzi agricoli di varie fogge, sacchi per la raccolta e quant’altro, ha provveduto ad effettuare straordinari interventi di pulizia, rendendo accogliente quelli che saranno gli spazi idonei.

E’ prevista una serie di eventi, a partire dall’immancabile distribuzione dei paninelli di pane di grano votivi, e altre iniziative quali giochi di comunità, sorteggi vari per la gioia di grandi e piccini, vi sarà musica e divertimento garantiti. Insomma, una giornata da consegnare alla memoria. Vi aspettiamo numerosi

Biagio D’agostino