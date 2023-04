Orrore in Francia: bambina di 5 anni trovata morta nel sacco della spazzatura

StrettoWeb

Un’orribile scoperta che ha scioccato la comunità francese di Rambervillers, nel dipartimento di Vosges: una bambina di 5 anni, di origine rumena ma residente nella cittadina, è stata ritrovata morta in un sacco della spazzatura. L’atroce scoperta è avvenuta ieri, dopo che i genitori della piccola avevano lanciato l’allarme per la sua scomparsa. La bimba infatti, si trovava ieri pomeriggio a giocare per strada quando, improvvisamente, si sono perse le sue tracce. Secondo quanto riportato dai quotidiani francesi, primo tra tutti ‘Le Figaro’, il corpicino è stato ritrovato, qualche ora dopo, in un appartamento distante un centinaio di metri da casa sua.

Stando alle prime indagini, la telefonata di un 16enne avrebbe avvertito la Polizia della presenza del cadavere della piccola in casa sua: l’adolescente quindi, è stato preso in custodia dalle Forze dell’Ordine. Il sindaco della cittadina, Jean-Pierre Michel, ha dichiarato che il ragazzo soffrirebbe di problemi psichiatrici ed era già “noto alla polizia municipale e sicuramente alla gendarmeria, per atti legati ad abusi sessuali”. Sulla terribile vicenda è stata aperta un’inchiesta.