L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Maggio 2023

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell'”L’Oroscopo Perfetto” per maggio 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Gli astri tutti predicono che russerete esageratamente per tutto il mese. Si sconsiglia di passare la notte con estranei: la posizione assurda di Nettuno induce a pensare che, ove doveste dormire vicino ad un soggetto particolarmente intollerante, potreste rischiare la vita.

TORO

E’ in arrivo l’estate. Vani saranno i vostri sforzi per tentare di dimagrire. La nefasta congiunzione di Giove con 7 dei suoi satelliti dice chiaramente che assimilerete persino l’acqua. E’ inutile che andiate dal dietologo; servirebbe solo ad aumenterebbe la vostra depressione.

GEMELLI

Per i Gemelli si profila un mese complicato sotto l’aspetto della salute: una persistente diarrea rovinerà le vostre giornate. Si sconsiglia di allontanarsi da casa.

CANCRO

Per i cancerini si prospetta un mese fortunato. Incontrerete un vecchio amico di infanzia cui avevate prestato dei soldi molto tempo prima: Marte in posizione felice induce a sperare nella possibilità che ve li possa restituire.

LEONE

Leoni, maschi o femmine che siate, comprate una buona scorta di Maalox e/o Gaviscon: la posizione maldestra di Venere preannuncia per voi un mese di forte acidità gastro-esofagea.

VERGINE

Per tutto questo mese, nell’esercizio di amplessi, accontentativi delle posizioni canoniche. La già citata maldestra posizione di Venere, per i nati sotto questo segno, preannuncia possibili danni osseo muscolari a seguito di attività sessuali di coppia o multipli.

BILANCIA

Gente della Bilancia: riuscirete a seguire con successo la dieta assegnata dal dietologo: l’allegra posizione di Giove lascia sperare che la donna Bilancia potrà dimagrire anche di 3 Kg a settimana e per tutto il mese; per gli uomini bilancia, invece, il dimagrimento non potrà superare i 1650 grammi e solo per tre settimane.

SCORPIONE

L’ingarbugliata posizione di alcuni asteroidi sconsiglia agli scorpioni di assumere acqua nelle ore dispari della mattinata e nelle ore pari di pomeriggio e sera. Bevute libere invece, nella notte.

SAGITTARIO

Uomini o donne che siate, se siete del Sagittario, questo mese attenzione ai cani: quando meno ve lo aspetterete sarete morsi per strada. Se siete anche nati nell’anno del Topo, state attenti anche ai gatti.

CAPRICORNO

Uomini Capricorno: per voi si preannuncia un mese sfortunato. Frequentando una rosticceria, pizzeria, ristorante, gazebo, hotel, insomma in un non meglio precisato punto di ristorazione – al riguardo gli astri non parlano chiaro – vi bruceranno la pizza! Nessun problema invece per la donna Capricorno.

ACQUARIO

Mese denso di attività per gli Acquari. Per i maschi: ritroverete una vecchia compagna di scuola che vi farà quello che un tempo avevate invano sperato che vi facesse. Per le femmine: la vostra generosità verso l’altro sesso procurerà a voi grandi soddisfazioni e susciterà negli altri sinceri apprezzamenti.

PESCI

Per i Pesci si prospetta un mese particolarmente complesso a causa di oscure manovre di satelliti artificiali russi e cinesi che andranno a interferire con le normali attività celesti. Si suggerisce di evitare sport pericolosi e pasti pesanti e, soprattutto, di bere molta acqua.