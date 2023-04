Anniversario di ordinazione sacerdotale: gli auguri di Lamezia Terme al Vescovo Parisi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Chiesa che è in Lamezia rivolge al suo Vescovo, monsignor Serafino Parisi, gli auguri per l’anniversario di ordinazione sacerdotale avvenuta il 25 aprile 1987 nella Concattedrale di Santa Severina. “Il Signore continui ad illuminare i suoi passi rinnovandole quell’entusiasmo che 36 anni fa spinse un giovane seminarista ad intraprendere questo cammino di fede, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo, ascoltando e professando la Parola, punto centrale della vita di ogni sacerdote e di ogni cristiano, per essere strumento d’amore nelle mani del Cristo. Padre, la Chiesa che è in Lamezia, le rinnova la sua vicinanza e preghiera unendosi a Lei nel condividere la Parola e spezzare il Pane”.