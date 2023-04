Opportunità di lavoro all’Osservatorio Etneo INGV di Catania: il bando

StrettoWeb

L’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania offre un’interessante opportunità di lavoro. E’ stato pubblicato un bando per un assegno di ricerca post-dottorale di 12 mesi. Si tratta di un “avviso di selezione n. 02/2023, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tipologia grant per la collaborazione ad attività di ricerca per lo svolgimento di: “attività tecnologico/scientifiche finalizzate all’analisi dei dati dalla rete per il monitoraggio dei gas vulcanici nel plume dell’etna e all’innovazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione”, nell’ambito dell’or 7.7 del pon grint – “infrastruttura di ricerca italiana per le geoscienze – rafforzamento del capitale umano” (codice della posizione: cir01_00013_472588) obiettivo funzione 1042.010 – cup: d58i20001080007, durata del progetto (01/09/2020 – 31/05/2025). l’assegno di ricerca avrà una durata di 12 mesi, la cui attività verrà espletata presso l’Osservatorio Etneo di Catania“.