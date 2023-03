Open Day all’Asd Palareggio: giorno e orario dell’evento

StrettoWeb

L’Asd Palareggio, vincitrice del progetto “Scuola Biliardo e Bowling –Attivita Biliardo” invita tutti all’open day che si terrà in data 3 aprile 2023 alle ore 18:00 al fine di illustrare le modalità e i contenuti dello stesso. La Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling ha risposto all’avviso di cui all’art.5, lett.c del dpcm 7 luglio 2022, partecipando con un suo progetto dal titolo “Scuola Biliardo e Bowling” rivolto ai ragazzi e ai giovani in età scolare (dalla prima elementare alla quinta classe della scuola secondaria superiore).

Il progetto, si legge in una nota, è stato giudicato positivamente dalla commissione appositamente costituita e dal consiglio di amministrazione della società sport e salute. L’obiettivo primario del progetto è l’avvicinamento di famiglie e bambini/adolescenti all’attività fisica, motoria e sportiva tesa al miglioramento del benessere e della salute. In particolare l’avvicinamento dei giovani in età scolare alla pratica del biliardo consentirà di incrementare il numero di praticanti a questo sport.

Il progetto si svilupperà nell’arco di sei mesi e con una frequenza di partecipazione settimanale che includa almeno una lezione di due ore. Il corso dovrà iniziare e concludersi nell’anno solare 2023. All’evento saranno presenti il Presidente Regionale del Coni Dott. Condipodero, il delegato Provinciale della Fibis Antonino Condemi e i due istruttori federali di riferimento, Prof. Falco Fiore Giovanni e Santucci Cristian.