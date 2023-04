StrettoWeb

“Nuovi voli Ryanair ha lanciato il piano operativo estivo più grande di sempre sulla Calabria“. E’ questo il messaggio lanciato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Grande svolta quindi per la Calabria, Regione molto sofferente in termini di collegamenti aerei, ferroviari, marittimi ecc ecc. Per fortuna adesso però ci sono cambiamenti per l’estate e finalmente la Regione potrà godere di un servizio molto utile per turisti o calabresi che potranno spostarsi più facilmente.