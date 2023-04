Nuovo numero di “Forza Reggina”: “contrappasso pasquale” | PDF

StrettoWeb

E’ disponibile il nuovo numero di “Forza Reggina”, periodico di sport e cultura, come di consueto alla vigilia di una partita interna. In questo caso, ovviamente, Reggina-Venezia di lunedì di Pasquetta. Gli amaranto, un po’ più sereni dopo il successo di Perugia, possono guardare con maggior fiducia alla sfida contro i lagunari.

All’andata fu 1-2 in rimonta in casa di una squadra in netta difficoltà, a dispetto delle impressioni della vigilia, ma nel ritorno il passo della compagine di Vanoli è cambiato. Di seguito il nuovo numero da scaricare.