Nuovo circolo Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Meduri: “torni Giorgia a chiedere scusa”

“Leggo che prossimamente sarà aperto al rione Ciccarello di Reggio Calabria un nuovo (inutile?) circolo di Fratelli d’Italia e che tale importante cerimonia sarà onorata dalla presenza della Sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro (che saluto affettuosamente) e dal deputato europeo Denis Nesci, immagino nella sua non dismessa veste di Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia“. Così, in un posto pubblicato sulla propria pagina Facebook, il senatore Renato Meduri.

“Sono certo che tale inaugurazione oltre all’entusiasmo genuino del suo fondatore, risponda soprattutto, essendo ormai non lontane le elezioni per il Parlamento Europeo, alla esigenza di qualche futuro candidato o, più probabilmente, di qualche uscente ed aspirante rientrante – prosegue Meduri –. In ogni caso mi auguro, assieme a tanta parte della cittadinanza, di conoscere quali notizie saranno date alla città circa le iniziative assunte dai singoli esponenti e dai loro partiti, oggi di governo, in difesa ed a tutela degli interessi materiali e morali di Reggio Calabria“.

“Libereranno la città?”

“Ci aspettiamo di sapere se siano interessati o meno a liberare la città dalla banda di incompetenti, prepotenti e taluni anche pregiudicati e condannati che occupano “manu militari” palazzo San Giorgio con la complicità di una minoranza inetta e la collaborazione di parlamentari che si rivelano ogni giorno e sempre di più inetti ed incapaci di rappresentare i reali interessi del territorio, quando non addirittura collusi ed in intenzione evidente con i Nemici della città e dei suoi abitanti. Ci aspettiamo di sapere perché mai non siano stati capaci di far esprimere Parlamento e Governo sulle gravi situazioni di illegalità, peraltro ampiamente accertate ormai anche dalla Magistratura, che giustificherebbero certamente anche lo scioglimento del Consiglio Comunale“, continua il post.

Reggio Calabria fu culla “della vera destra di Giorgio Almirante”

“A che serve aprire in pompa magna un circolo politico del partito di maggioranza al Governo se non per fare beffe alla città che in effetti viene malversata dalle sinistre indisturbate è quasi sostenute dalla ignavia della minoranza politica e dalla inconsistenza, oltre che dalla inutilità, di parlamentari di destra e di centro che sarebbe generoso dichiarare dormienti? – chiede, pungente, Renato Meduri – Ecco, signori Deputali italiani ed europei, membri del primo Governo a guida di Destra, fate sapere qualche verità a questa città che ha avuto il coraggio e l’onore di essere nel 1970 la città ”BANDIERA” della vera destra di Giorgio Almirante, fateci sapere quali sono i motivi della vostra acquiescenza che Vi porta addirittura a proteggere nei fatti i delinquenti politici e non solo che hanno fatto di questa città un letamaio morale e materiale“.

“Torni Giorgia”

“Fateci capire in che cosa siete diversi dai nemici conclamati di Reggio e fate sapere a Giorgia che è giunto il momento di tornare in questa città a chiedere scusa per i danni fin qua prodotti per riprendere assieme il cammino verso nuovi orizzonti. Se così non sarà avrete voglia di aprire circoli perché la punizione che vi coglierà da parte dei cittadini dì Reggio potrebbe essere pesante e forse definitiva“, conclude il senatore Meduri.