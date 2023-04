Nuovi stalli parcheggio ciclomotori a Messina, Carbone: “soddisfatte richieste dei cittadini”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” esprime soddisfazione per l’emissione dell’ordinanza n. 482 del 21.04.2023 con la quale il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha disposto la realizzazione di spazi riservati alla sosta dei ciclomotori e dei motocicli in Via Vittorio Veneto, in prossimità della sede dell’Atm Spa e del Dipartimento Mobilità urbana.

“Qualche settimana fa, dopo numerose richieste pervenutemi da dipendenti e fruitori dei servizi delle sedi istituzionali sopra citate, ho inoltrato una formale richiesta ritenendo utile la realizzazione di spazi di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli al fine di favorire la mobilità e la sosta regolare di tali veicoli e ipotizzando delle ripercussioni positive sullo svolgimento della circolazione veicolare”, ha dichiarato il Consigliere Carbone.

“Apprezzo il fatto che il Dipartimento competente abbia ritenuto legittima la mia richiesta considerato l’importantissimo numero di utenti che giornalmente si recano presso la sede dell’Atm Spa e del Dipartimento Mobilità del Comune di Messina con mezzi a due ruote”, conclude il Consigliere Dario Carbone.