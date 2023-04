Non solo Messina Denaro: sono 138 i latitanti arrestati nel 2022

StrettoWeb

L’arresto di Matteo Messina Denaro messo a segno dai carabinieri ha fatto clamore. Era il superlatitante più ricercato d’Italia. Ma non è stato l’unico latitante finito in manette negli ultimi mesi. Nel corso del 2022 sono stati localizzati e arrestati 1.369 latitanti. Di questi 654 erano in 40 Paesi diversi dall’Italia, ma sono stati arrestati su provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie italiane. I restanti 715, appartenenti a 64 Paesi, sono stati catturati in Italia su provvedimenti emessi da autorità giudiziarie estere.

Dei latitanti catturati, 138 risultano appartenenti alla criminalità organizzata. In particolare due a Cosa nostra, sette alla ‘ndrangheta, nove alla camorra, tre alla mafia pugliese e tre alle mafie straniere. Sono questi i dati relativi al 2022 diffusi dalla Polizia in occasione del 171° anniversario della fondazione.