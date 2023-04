‘Ndrangheta, latitante calabrese arrestato a Genova: era nella lista dei più pericolosi

StrettoWeb

I carabinieri sono riusciti a far scattare le manette ai polsi del latitante Pasquale Bonavota. Lo ‘ndranghetista 49enne era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “programma speciale di ricerca” del ministero dell’Interno. Bonavota è stato arrestato a Genova, al termine delle indagini condotte dal Ros e dai Comandi provinciali dei carabinieri di Vibo Valentia e Genova.

Bonavota era ricercato in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’indagine Rinascita-Scott del Ros, dal gip di Catanzaro. Il mafioso è accusato di associazione mafiosa. E’ considerato promotore della cosca omonima rientrante nella locale di ‘ndrangheta di Sant’Onofrio.

Il latitante era l’unico soggetto riuscito a fuggire in seguito all’esecuzione dell’operazione Rinascita-Scott. Con quest’ultima, il 19 dicembre 2019, erano finiti in manette 334 persone ritenute appartenenti alle strutture di ‘ndrangheta del vibonese. Le indagini sono state dirette dalla Procura della repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal Nicola Gratteri.

Dal Vibonese al Nord gli affari del latitante Bonavota

Era nell’elenco dei primi quattro ricercati italiani il latitante Pasquale Bonavota arrestato stamane in Liguria. L’uomo era ricercato dal 2018 per altri procedimenti con le accuse di omicidio. Al termine dei processi, celebrati in un caso in primo grado, in un altro in appello, era stato però assolto.

In particolare, il 17 novembre 2021 la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha assolto i fratelli Pasquale e Nicola Bonavota, mentre ha condannato all’ergastolo Domenico Bonavota. I fatti a loro contestati riguardavano l’omicidio di Raffaele Cracolici, ucciso il 4 maggio 2004 a Pizzo, e quello di Domenico Di Leo, ucciso a Sant’Onofrio il 12 luglio dello stesso anno.

Il 20 luglio 2022 Pasquale Bonavota è stato assolto dall’accusa di aver preso parte all’omicidio di Domenico Belsito, ucciso a Pizzo nel 2004. Nei suoi confronti il pm aveva chiesto l’ergastolo. L’accusa principale nei confronti di Bonavota resta quindi quella di associazione mafiosa. E’ ritenuto al vertice dell’omonimo clan di Sant’Onofrio dopo la morte del padre Vincenzo, patriarca della “famiglia”. La cosca, oltre a Sant’Onofrio, avrebbe roccaforti anche a Roma, in Liguria e a Carmagnola, in Piemonte.