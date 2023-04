“N’Arancina Speciale”, disabili e minori stranieri inseriti in percorsi inclusivi lavorativi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

All’Assemblea regionale siciliana, ospiti del presidente Gaetano Galvagno, è stato presentato il progetto “N’Arancina Speciale”. L’iniziativa che ha come protagonisti ragazzi con disabilità e minori stranieri inseriti in percorsi inclusivi lavorativi, ha proposto ai deputati del Parlamento siciliano, in un affollatissimo corridoio Mattarella, arancine prodotte con l’impiego di ingredienti tipici provenienti da varie zone della Sicilia.

Il progetto è portato avanti dalla cooperativa sociale Etnos e si avvale della collaborazione dei presidi Slow Food, di Coldiretti e di Fattoria Rosanna – marchio commerciale di Restart. L’evento ha riscosso un notevole successo, le arancine sono andate esaurite in pochissimi minuti. L’iniziativa era stata presentata il mese scorso a Montecitorio.